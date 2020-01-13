Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Adana'da eşini, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da eşini, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın avukatının tanık olarak dinlenmesini istediği S.Ç'nin İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ancak ifadesinin alınamadığını belirtti.

Söz alan savcı daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın uyumakta olan 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u çekiç ile kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çopur ise cinayeti tasarlamadığını iddia ederek, "Eşimi öldürmekle en büyük cezayı aldım zaten" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde 26 Aralık 2018'de meydana gelen olayda, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u 6 yaşındaki oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Çopur tutuklanmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arazide çıplak cesedi battaniyeye sarılı halde gömülü bulunan Dilara cinayetinde yeni detaylar
Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika
19:32 İBB Meclisi 1. Başkanvekili AK Parti'li Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı - Son Dakika
19:32 Köpeğini döven babasını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:30 "Sağlıkta Gelecek" paneli düzenlendi - Son Dakika
19:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak" - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]