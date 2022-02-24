Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

24.02.2022 11:11
Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocasının bıçaklaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kocasının bıçaklaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan P.A. (40) ile kocası V.A. (43) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle V.A, eşi P.A'yı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralı kadın, olay sırasında korunmak için kendisini evin bir odasına kapattı.

Çiftin iki çocuğunun yardım istemesi üzerine komşuları, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye polis sevk edileceğini öğrenen zanlı, olay yerinden kaçtı.

Adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedaviye alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, V.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

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Münir Karaloğlu, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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