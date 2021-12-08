Adana'da eşinin evde alıkoyup darbettiği öne sürülen kadın korumaya alındı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kapısı kilitli evde eşi tarafından alıkonulduğu ve darbedildiği ileri sürülen kadın, sığınma evine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, polise, Akdeniz Mahallesi Karataş Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Suzan K'nin (28), eşi Serhat K. (31) tarafından zorla evde tutulduğu ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine adrese Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Evde bitkin halde buldukları Suzan K'yi korumaya alan ekipler, eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Serhat K'yi de gözaltına aldı.

Kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sığınma evine yerleştirildi.

Serhat K. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.