Son dakika... Eşinin pompalı tüfekle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Adana'da tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evlerinde, dün gece tartıştığı kocası Ömer S'nin (27) pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu vurularak yaşamını yitiren Nazik S'nin (28) otopsi işlemleri tamamlandı.

Nazik S'nin cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumuna giden baba Ali Kumsal (64), gazetecilerin sorusu üzerine, gözyaşları içerisinde kızı ve damadı Ömer S. arasında yaşananları anlattı.

Kızının, bir süre önce çalıştığı iş yerinden ayrılırken yaklaşık 50 bin lira tazminat aldığını belirten Kumsal, bu tazminatı damadının ticaret için kullanmak istediğini söyledi.

Kumsal, buna karşı çıkan kızıyla damadının tartıştığını, daha sonra Nazik S'nin evini terk edip yanına geldiğini aktardı.

Damadının 11 Aralık'ta kızıyla barışmak için yanına geldiğini ve karşılıklı kahve içip sorunu çözmek için konuştuklarını belirten Kumsal, "Görüşmemizde Ömer'e barışmalarına engel olmayacağımı ancak kızımla arasını düzeltmesi gerektiğini söyledim. Kızımla görüşüp anlaştıktan sonra evlerine gittiler. Daha sonra da bu olay oldu." ifadelerini kullandı.

Nazik S'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Karataş ilçesinde toprağa verildi.

Olaydan sonra polis ekiplerine teslim olan şüpheli Ömer S'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ömer S, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşi Nazik S'ye pompalı tüfekle ateş etmişti. Zanlı, olayın ardından polisi arayarak adrese yönlendirilen ekiplere teslim olmuş, 112 Acil Sağlık ekipleri de kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.