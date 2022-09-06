Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş - Son Dakika
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Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş

06.09.2022 10:14

Eşiyle boşanma aşamasında olan Hediye T., Diyarbakır'da yaşayan annesinin evine gitti. Ortaya atılan iddiaya göre kadının kocası, pompalı tüfekle oğlunu annesini vurması için gönderdi. Eve giden genç, annesini vurdu. Kadın hastanede tedavi altına alınırken oğlu ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta edinilen bilgilere göre eşiyle boşanma aşamasında olan Hediye T., annesinin evine döndü.

ANNESİNİ POMPALIYLA VURDU

Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır'a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.'ye kurşun yağdırdı.

Annesinin evine sığınan kadın, oğlu tarafından vuruldu

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş - Son Dakika
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