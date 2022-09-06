Diyarbakır Şeyh Şamil Mahallesi 661. Sokak'ta edinilen bilgilere göre eşiyle boşanma aşamasında olan Hediye T., annesinin evine döndü.
Bir süre sonra iddiaya göre kocası İ.T., oğluna verdiği pompalı tüfekle annesini vurmak için Diyarbakır'a gönderdi. Y.T. anneannesinin evine gelerek sabah saatlerinde kapıyı çaldı. Kapıyı açan annesi Hediye T.'ye kurşun yağdırdı.
Ağır yaralanan anne, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Y.T. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Durumu ağır olan Hediye T.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kan gölüne dönen evde inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş - Son Dakika