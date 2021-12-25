Adana'da eski dini nikahlı eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokakta bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesinde, 23 Aralık'ta Suriye uyruklu Sara B'yi sokakta bıçakla yüzünden yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan eski dini nikahlı kocası S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde Sara B, eski dini nikahlı eşi S.T. tarafından bıçaklanmıştı. Yüzünden ve kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırılmış, şüpheli S.T. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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