Adana'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Adana'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadının tedavisi sürüyor

10.09.2022 10:32
Adana'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadının tedavisi sürüyor

Adana'da eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın, 10 gündür hastanede tedavi görüyor.

Adana'da eski erkek arkadaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kadın, 10 gündür hastanede tedavi görüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde Burcu T. (31), 30 Ağustos'ta arkadaşıyla kaldığı apartmandan çıktığı sırada 2 yıl önce ayrıldığı arkadaşı Umut E. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Burcu T, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Olaydan sonra kaçan ve polislerce yakalanan Umut E, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Birçok ameliyat geçiren ve bıçak yaralarına çok sayıda dikiş atılan Burcu T, 10 gün kaldığı yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı.

Boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle konuşmakta zorlanan Burcu T, gazetecilere apartmandan çıktığı sırada saldırganın ağzını kapatarak boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığını söyledi.

Uzun süre yoğun bakım servisinde kaldığını anlatan Burcu T, "Bunun yanına kalmasını istemiyorum. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. Hiç uyku uyuyamıyorum. Gözümü kapattığımda olay anı karşıma geliyor." dedi.

-"Rabbim ona tekrar ikinci hayat bahşetti"

Burcu T'nin teyzesi Fatma Gönen de yeğeninin Umut E'den 2 yıl önce ayrıldığını belirtti.

Umut E'nin barışmak için girişimlerde bulunduğunu iddia eden Gönen, yeğeninin herhangi bir tersleme, tartışma yaşamadan bu teklifleri kabul etmediğini söyledi.

Yeğeninin hastaneye kaldırıldığında durumunun çok ağır olduğunu aktaran Gönen, şöyle devam etti:

"İlk ameliyatı 8 saat sürdü. Benim çocuğum öldü, Rabbim ona tekrar ikinci hayat bahşetti. Ciğerimizi yaktı, Rabbim de onun ciğerini yaksın. Adalete güveniyorum, en ağır cezayı almasını istiyorum. Ailesi yanında, bizler yanındayız. Asla bu işin peşini bırakmayacağız. Benim yavrum tekrar hayata dönecek."

Gönen, birçok organı zarar gören yeğeninin yaşadığı olaylar nedeniyle zor günler geçirdiğini ve psikolojik destek alacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan, Adana, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da eski erkek arkadaşının bıçakladığı kadının tedavisi sürüyor - Son Dakika

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