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Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika

Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

02.12.2021 14:52
Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde, 28 Kasım'da Ayça O. (38), bir restoranda oturduğu sırada eski erkek arkadaşı S.B'nin usturalı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yüzünden yaralanan Ayça O, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Polis olayın ardından kaçan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Çukurova, Polis, Kasım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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