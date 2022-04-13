Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı

13.04.2022 09:45

Bir son dakika haberine göre Adana'da, bir hafta önce eski eşini bıçakla öldürüp kendini de yaralayan şüpheli tedavisinin ardından tutuklandı.

Adana'da, bir hafta önce eski eşini bıçakla öldürüp kendini de yaralayan şüpheli tedavisinin ardından tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, 6 Nisan'da eski eşi Şükriye Gür'ü (32) bıçakla öldürüp, kendini de yaralayan Ümit S'nin (41) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli Ümit S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Polis ekipleri, 6 Nisan'da kavga ihbarı üzerine gittiği apartman dairesinde Şükriye Gür'ü ölmüş, Ümit S'yi ise yaralanmış halde bulmuştu.

Ümit S. ile Şükriye Gür'ün ocak ayında boşandıkları ve 3 çocuğun velayetinin babaya verildiği öğrenilmişti.

Şükriye Gür'ün öldürülmeden birkaç saat önce teyzesi Nesibe Akboğa'ya cep telefonundan "Teyze yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek." yazılı mesaj gönderdiği belirtilmişti.

Kadının, eski kocası tarafından öldürüldüğü belirlenmiş, cenazesi de 7 Nisan'da Ceyhan ilçesinde defnedilmişti.

Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Eski eşini öldürüp kendini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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