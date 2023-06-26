Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Aranıyor

Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Aranıyor

26.06.2023 15:28

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Abdurrahman Özalp, eski eşi Fatma Bayram'ı bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaraladı. Bayram, ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, kaçan Özalp'ı yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Abdurrahman Özalp, (35) eski eşi Fatma Bayram'ı (32) bahçede çalışırken tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Gökmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Özalp, geçen yıl boşandığı eski eşi Fatma Bayram'ın baba evine gitti. Evin önündeki bahçede çalışan Bayram, eski eşini görünce kaçmaya çalıştı. Ancak Özalp, Bayram'ın arkasından tabancayla ateş açtı. Fatma Bayram, vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma Bayram, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, olayın ardından kaçan Abdurrahman Özalp'ı yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Fatma Bayram, Saimbeyli, Özalp, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı: Faaliyetlerine devam edecekler
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
16:00 Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
15:51 Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı
15:49 Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı
15:33 NATO Genel Sekreteri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı
15:30 NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 16:33:54. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Eski Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement