Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde yaşayan ve ailesinin ikamet ettiği Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'ne giden Hatice B. burada karşılaştığı eski kayınpederi Mustafa K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kaynak: AA

Saimbeyli, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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