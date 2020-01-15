Adana'da eski komiser yardımcısına "nitelikli dolandırıcılık"tan hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da eski komiser yardımcısına 'nitelikli dolandırıcılık'tan hapis - Son Dakika

Adana'da eski komiser yardımcısına "nitelikli dolandırıcılık"tan hapis

6 saat önce

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana'da eski komiser yardımcısına

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'da yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen eski komiser yardımcısına 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.P. ile avukatı katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan farklı bir yargılama dosyasında hüküm verildiği gerekçesiyle bu suç yönünden davanın reddine, bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık B.P. önceki aşamalarda samimi beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Tüm bildiklerimi mahkemeye anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, B.P'yi kamunun uğradığı zararı yargılama aşamasında giderdiği gerekçesiyle "kamu kurumu aleyhine nitelikli dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edip sanığa 11 bin 40 lira da adli para cezası verdi. Sanık B.P. "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise beraat etti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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