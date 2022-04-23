Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

23.04.2022 09:11
Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce esnafın iş yerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Mart'ta Umut Barış Koç'un (27) Tufanpaşa Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanında av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmaya ilişkin bilgilere göre, Koç'un olay günü sosyal medyada bir kişiyle tartıştığı belirlendi. Koç'un sosyal medyada tartıştığı kişinin azmettirmesi sonucu iki kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.Ö, C.Ç. ve C.S. tutuklandı, M.Ç. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Tufanpaşa Mahallesi'nde, 17 Mart'ta cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açılmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faili meçhul cinayetle ilgili bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, kentteki 12 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalanmış, adreslerde ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile kar maskesi ve 20 mermi ele geçirilmişti.

YORUMLAR
500
Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama Adana'da cinayet soruşturmasına 3 tutuklama Adana'da araçtan 820 bin lira çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Adana'da araçtan 820 bin lira çaldığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş
08:54 Bürokraside yeni atamalar: TÜİK başta olmak üzere pek çok yerin üst düzey yöneticisi değişti
08:53 Yeni iddia: Kılıçdaroğlu, altılı masadaki küçük partileri CHP ve İYİ Parti listelerine davet edecek
08:50 Survivor'da yarışmacılar gizlice yemek yemiş! Acun cezayı kesti
07:00 Zelenski: Rusya için Ukrayna'ya saldırmak sadece bir başlangıç
01:00 Bosna Hersek'te 5,7 büyüklüğünde deprem oldu!
00:57 Rıdvan Dilmen canlı yayında Arda Güler'i öve öve bitiremedi!
00:43 Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı
00:30 Trabzon'da kafede karısını vurarak öldüren Azerbaycanlı koca tutuklandı!
00:20 Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo'un ayağında kırık tespit edildi! Sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 09:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da esnafın iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement