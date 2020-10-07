Eşya yüklü motosikletin sepetinden 77 kilo 450 gram esrar çıktı - Son Dakika

Motosiklette narkotik dedektör köpeği "Marco" ile yapılan aramada, eşyaların altına gizlenmiş 24 pakette 77 kilo 450 gram esrar bulundu.

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