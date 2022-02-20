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Adana'da eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

20.02.2022 09:55
Adana'da eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Güneşli Mahallesi'nde kamyonetini park eden S.Y'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, yankesicilik yöntemiyle aracın anahtarını çaldı.

Şüpheli, aracın anahtarını, kopyaladıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp kaçtı.

Olaydan bir gün sonra kamyonetinin anahtarını bulan S.Y, aracının ise park ettiği yerde olmadığını gördü.

S.Y'nin, aracının çalındığını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla aracı çalan kişinin çeşitli olaylardan emniyette 15 suç kaydı bulunan H.K. olduğunu tespit etti.

Çalınan araç, Ali Hocalı Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulundu.

Şüpheli H.K, Levent Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada yakalandı.

Evindeki eşyaları taşımak için aracı çaldığını söylediği iddia edilen H.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kamyonet, Güneşli, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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