Son Dakika Haberleri: Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim
Son Dakika Güncel Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim - Son Dakika

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

6 saat önce

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetimAdana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

Adana'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmeleri denetlendi.

5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uyguladığı gıda denetimleri Adana'da et ve et ürünleri işletmelerinin denetimiyle başladı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kentteki 41 et ve et ürünü üreten işletmeyi denetlediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Gürkan Yaşar, denetimlerin titizlikle devam ettiğini belirterek, Türkiye'de et ve et ürünü üreten iş yerlerinin yanı sıra süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek ürünleri, unlu mamul ürünleri üreten iş yerleri ayrıca kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri, yemekhaneler, lokanta ve restoranlar da denetimden geçirilecektir. Bugün denetlenen 41 iş yerinde işletme genel hijyeni, özel hijyen gereklilikleri, taşıma-ekipman-atık kontrolleri, personel hijyeni, prosedürleri ve muhafaza koşulları yönünden kontroller yapılmıştır dedi.

Türkiye genelinde yapılan denetimlerin 29 Kasım'a kadar devam edeceği öğrenildi.

Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:50:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]