Et ve Süt Kurumu'nda hayvana şiddet uygulayan görevliye işten el çektirildi - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu'nda hayvana şiddet uygulayan görevliye işten el çektirildi

12.06.2023 22:23

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı kombinada görevli bir kişi, kesim öncesi huysuzlanan bir büyükbaşı bayıltmak için başına defalarca sopayla vurdu. Kombinadaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen olay tepkilere neden olurken, kurum tarafından sorumluların işten el çektirildiği açıklandı. Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet'te yerinin olmadığını hatırlatarak, hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor dedi.

Öğle saatlerinde Et ve Süt Kurumu'nun Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı'ndaki kombinasında meydana gelen olayda, kesime hazırlanan bir büyükbaş, huysuzlandı. Görevliler hayvana müdahale ederek yere yatırdı. Hayvanın sakinleşmemesi üzerine bir görevli, başına sopayla defalarca vurarak bayıltmak istedi. Yaşanan anlar başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada yayınlandı.

"SORUMLULAR İŞTEN EL ÇEKTİRİLDİ"

Görüntüler tepki çekerken Et ve Süt Kurumu ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adana Et Kombinası Müdürlüğümüzdeki hayvan hakları ve hayvan refahına aykırı sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile müfettiş görevlendirilmiş olup sorumlular işten el çektirilmiştir. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"HAYVANA ZULÜM YAPILIYOR"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, hayvana eziyetin İslamiyet'te yerinin olmadığını hatırlatarak, "Hayvan kesilmeden önce eziyet edilmemeli, canı yakılmamalı. Ancak burada hayvana göz göre göre zulüm yapılıyor. Bunun bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye genelindeki tüm hayvanseverler şu an bu vicdansızlığa tepki gösteriyor. Biz de yarın sabah suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

2 PERSONEL GÖZALTINDA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvana şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Adana Et Kombinası Müdürlüğündeki 2 personelin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Taner Döleker: Sana insan diyene lanet olsun o elleri parcalansin Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • Ağaç aş : Etikette İslami kurallara uygun olarak kesilmiştir yazar sonrada Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Fatma Gul: Sizi Allah' nasıl affedecek nasıl yaratiksiniz bu yapilirmi.sinirlerim bozuldu aynısını yasa inşallah.. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Et ve Süt Kurumu'nda hayvana şiddet uygulayan görevliye işten el çektirildi - Son Dakika


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