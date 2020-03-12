Adana'da etkin pişmanlıktan faydalanan iki FETÖ sanığına üçer yıl hapis - Son Dakika

Adana'da FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan ikisi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aykut A, Vedat Y, H.Ş. ve M.C.K. ile avukatları katıldı.

Sanık H.Ş. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da önceki aşamalarda detaylı beyanlarda bulunduklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Aykut A. ve Vedat Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise '"delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.



Mahkeme heyeti, Aykut A. ve Vedat Y'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.