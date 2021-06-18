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Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

18.06.2021 14:08
Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.I. ve avukatı katıldı.

Sanık V.I, savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Oğlu ve kardeşinin Suriye'nin Rakka kentine gittiğini kaydeden V.I, "Oğlumu Türkiye'ye getirmek amacıyla Suriye'ye gittim. Rakka'ya gittiğimde oğlumun terör örgütü DEAŞ'a katıldığını öğrendim. Oğlum bana örgüt adına çatışmalara girdiğini söyledi. Kardeşim bir hafta Suriye'den ayrılmamıza izin vermedi. Daha sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Terör örgütüne katılmadım. Emniyetteki ifademde ayrıntılı teşhislerde bulundum. Etkin pişmanlık ifadem geçerlidir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği V.I'nın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Münir Karaloğlu, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi - Son Dakika


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