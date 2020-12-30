Adana'da "etkinlik pişmanlık"tan faydalanan FETÖ sanığı eski 2 öğretmene hapis - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen 1'i tutuklu 2 sanık etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanık G.O. ve tutuksuz sanık Y.İ. ile avukatı katıldı.

Sanık G.O. savunmasında, etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunduğunu savunarak "Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde mahkeme aşamalarında anlattım. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Y.İ'de savunmasında beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar G.O. ve Y.İ'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık G.O'nun adli kontrol tedbiriyle tahliyesine de karar verdi.