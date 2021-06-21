Adana'da akrabalarının evini basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar - Son Dakika

Adana'da akrabalarının evini basıp 2'si kadın 4 kişiyi yaraladılar

ADANA - Adana'da daha önce çıkan kavgada kendilerinden taraf olmadığını öne sürdüğü akrabalarının evini basan 3 kişi, 2'si kadın 4 kişiyi silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan ve çocukları Süleyman ve Oktay Ö. bir süre önce mahallede komşularıyla kavga etti. Ö. ailesi bu kavga aralandıktan sonra kendi taraflarında yer almadığı için amca çocukları ile tartıştı. Ö. ailesinden Süleyman, Oktay ve baba Hasan bugün de akrabaları olan Ayşegül, Erdal, Yasemin ve İbrahim Ö.'nün bulunduğu evi tüfek ve tabancayla bastı. Baskında evde bulunan 4 kişi yaralandı. Daha sonra zanlılar evden kaçtı. Olay yerine mahallelinin haber vermesiyle kısa sürede gelen polis Hasan ve Süleyman Ö'yü yakalarken Oktay Ö. kaçtı.

Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.