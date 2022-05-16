Adana'da ev eşyası arasında uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlıya dava açıldı - Son Dakika

Adana'da, ev eşyası yüklü kamyonda, baza ve kanepeye gizlenmiş 52 kilo 350 gram uyuşturucuyla yakalanan tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuklu M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın kullanımındaki nakliyat kamyonunun polis ekiplerince kentteki bir dinlenme tesisinde durdurulduğu, güvenli noktaya çekilen kamyonda yapılan arama sonucu baza ve kanepe içine gizlenmiş 52 kilo 350 gram uyuşturucu ve torba içerisinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 95 bin lira ele geçirildiği kaydedildi.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, ve HTS kayıtlarının yapılan incelenmesinde uyuşturucu satışı için şifreli konuştuğu iddianamede anlatılarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanık M.K, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.