Ev sahibi kiracı cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Adana'da ev sahibi ile kiracı arasında eve zarar verme meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin öldüğü olayla ilgili bir zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evin 2'nci katında oturan Serhat Yüksekyayla'nın (23) pencere camına iddiaya göre taş isabet etti. Alt katta oturan ev sahibi Nurettin Bozkurt (37) sesi duyunca yukarı çıktı. Bozkurt, kiracısı Yüksekyayla'ya "Eve zarar verdin. Bu camı sen yaptıracaksın" dedi. Yüksekyayla ise camı kendisinin kırmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Bozkurt'un kardeşleri Yakup (24) ve Yunus Bozkurt da (26) gelmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüksekyayla, evdeki tabancayla Bozkurt kardeşleri yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdaheleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Yakup ve Nurettin Bozkurt'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Serhat Yüksekyayla'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlenen Yüksekyayla, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Yüksekyayla, ifadesinde, ev sahibinin kendisini evden çıkartmak istediği için camı camı kırdıklarını, kendisini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksekyayla, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA