Adana'da Ev Yangını
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana
'nın Kozan
ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde bulunan Bülent Atakan'a ait evde yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:19 Kaynak: AA
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