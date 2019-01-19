Son Dakika Haberleri: Adana'da Ev Yangını

Adana'da Ev Yangını

10 dakika önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Meydan Mahallesi'nde, iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi Abdul Yaşar Derya (85), durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:26 Kaynak: AA

Meydan Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel
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