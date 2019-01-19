Adana'da Ev Yangını

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Meydan Mahallesi'nde, iki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden ev sahibi Abdul Yaşar Derya (85), durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.



Hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

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