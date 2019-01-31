Adana'da Ev Yangını
40 dakika önce
Adana'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana
'da iki katlı evin birinci katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Koza
Mahallesi'ndeki iki katlı evin birinci katından duman çıktığını görenler, ev sakinlerini uyandırarak durumu itfaiyeye bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekiplerinin ikinci kata sıçramadan söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Yangının, içinde köz bulunan soba kovasının yanına bırakıldığı odunları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:55 Kaynak: AA
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