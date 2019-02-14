Adana'da Ev Yangını

Adana
'da evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Koza
Mahallesi'nde Dalambaz ailesine ait müstakil evin ikinci katında sobadan sıçrayan kıvılcımın koltuğu tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışan Feyyaz, Vahide ve Huriye
Dalambaz dumandan etkilendi.
Vatandaşların yardımıyla evlerinden çıkarılan 3 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.