Adana'da Ev Yangını
1 saat önce
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde çıkan ikamet yangınında yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Adana
'nın Feke
ilçesine bağlı Tokmanaklı Mahallesi'nde çıkan ikamet yangınında yanan ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tokmanaklı Mahallesi'nde Rasim Dursun'a ait evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise faciayı önledi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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