Son Dakika Haberleri: Adana'da Ev Yangını

Adana'da Ev Yangını

22 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Türlübaş Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Zahit S'ye ait ikamette elektrik kontağından çıktığı değerlendiren yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kullanılamaz hale gelen evdeki yangını söndürdü.

Dumandan etkilenerek bayılan Zahit S'ye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Ceyhan, İtfaiye, Adana, Güncel
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