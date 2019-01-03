Son Dakika Haberleri: Adana'da Ev Yangını: 3 Yaralı

Adana'da Ev Yangını: 3 Yaralı

49 dakika önce

Adana'da bir evde çıkan yangında kadın ile bebeği dumandan etkilendi, kayınvalidesi yüzünden yaralandı.

Adana'da Ev Yangını: 3 Yaralı, System.String[]
Adana'da bir evde çıkan yangında kadın ile bebeği dumandan etkilendi, kayınvalidesi yüzünden yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 sokaktaki iki katlı binanın üst katında oturan ve eşi il dışında çalışan Aslı Ç'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç. de yangına müdahale etmek istedi.

Aslı Ç. ile ismi öğrenilemeyen bebeği dumandan etkilendi, Songül Ç'nin yüzünde yanıklar oluştu.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
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