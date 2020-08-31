Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde 7 katlı apartmanın 5. katında bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak bölümünde çıkan yangını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.

Buzdolabının arızalanması nedeni ile çıktığı belirlenen yangında evde hasar oluştu.