Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde 7 katlı apartmanın 5. katında bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak bölümünde çıkan yangını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Buzdolabının arızalanması nedeni ile çıktığı belirlenen yangında evde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 14:46 - Kaynak: AA
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