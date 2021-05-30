Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yangın çıkan evde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda 6 katlı binanın birinci katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında 3 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede 1 kişinin cesedini buldu.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İsmi öğrenilemeyen hayatını kaybeden kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ölen kişinin kimliği ve yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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