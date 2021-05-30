Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ölen kişinin kimliği ve yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yurt Mahallesi Kasım Ener Bulvarı'nda 6 katlı binanın birinci katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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