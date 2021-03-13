Evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Gülbahçesi Mahallesi'nde, anneleri Neslin Öcal'ın mutfakta bulunduğu sırada Mira ve Melek kardeşlerin bulunduğu oturma odasında henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.

İki kız kardeş ile anne Neslin Öcal ve kayınvalidesi Saliha Öcal, yangını fark edip yardıma gelen çevredeki vatandaşlarca evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar da eve hortumla su tuttu.

Yangında korku yaşayan çocuklar, anne Neslin Öcal'a sarılarak gözyaşı döktü. Anne Öcal, su içirdiği çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı.