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Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

08.02.2022 18:49

Son dakika haberi: ADANA'da, bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADANA'da, bir apartman dairesinde elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairede soğutma çalışması yapan ekipler, başka evlerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78136 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik kontağından çıktı. Evde bulunan kişiler alevleri fark edip, evi terk ederek itfaiyeye haber verdi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, başka dairelerde dumandan etkilenen 1'i bebek 2 kişi ile bir köpeği binadan tahliye etti. Bebeğini ekiplerden alıp kucağında uzun süre sarılan babası, kalabalıktan uzaklaştırdı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | ADANA'DA, EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1'İ BEBEK 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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