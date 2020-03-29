Adana'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor
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Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına ağırlıkla vatandaşların uyduğu gözlendi.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan "evde kal" çağrılarına ağırlıkla vatandaşların uyduğu gözlendi.
Kentin işlek noktalarından Ziyapaşa Bulvarı, İstasyon Meydanı 5 Ocak Meydanı ile neredeyse günün her saati yoğunluk yaşayan Merkez Park'ta sakinlik hakimdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:01 Kaynak: AA
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