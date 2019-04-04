Son Dakika Haberleri: Adana'da Evde Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

Adana'da Evde Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı

41 dakika önce

Adana'da, kapısını kapattığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da Evde Mahsur Kalan Çocuk Kurtarıldı, System.String[]
Adana'da, kapısını kapattığı evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan Fatma T'nin ismi öğrenilemeyen kardeşine emanet ettiği 2 yaşındaki Ali Asaf T, teyzesinin üzerine evin kapısını kapattı.

Çocuğa ulaşamayan kadın, paniğe kapılarak durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye merdiveniyle 2. kattaki eve balkondan girerek kapıyı açtı.

Çocuğu kucağına alarak öpen kadın, daha sonra eve çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: AA

Emek Mahallesi, İtfaiye, Adana, Güncel
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