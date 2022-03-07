Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

07.03.2022 09:20

Adana'da koridorda düşünce kalçası kırılan kadın çalışmaların ardından kurtarıldı.

Adana'da koridorda düşünce kalçası kırılan kadın çalışmaların ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan kadının yardım istediği üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından evin kilitli kapısını açarak yalnız yaşadığı belirtilen Fatma K'ye ulaştı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının düşme sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ve hareket edemediğini tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı.

Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

YORUMLAR
500
Tabancayla vurulan kadın yaralandı Tabancayla vurulan kadın yaralandı

Toros Dağları, Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
08:31 Putin, Suriye'den yabancı savaşçılar mı topluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:36:35. #1.11#
SON DAKİKA: Evde mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement