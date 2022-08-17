Seyhan ilçesinde emekli Şeref Güngör, bir süre önce yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen annesi Neriman Güngör'ün bakımını üstlenip, Fatih Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katındaki evine yerleşti. Güngör'ün üst kat komşusu, 13 Ağustos günü saat 08.30 sıralarında eve inerek kapıyı çaldı ancak Şeref Güngör, açmayarak polis ve sağlık ekiplerini çağırmasını söyledi. İhbarla eve gelen ekipleri, Güngör'ü salondaki yatağında hareketsiz yatarken, oğlu Şeref Güngör'ü ise banyoda bilekleri kesilmiş halde kanlar içinde buldu.

Kaynak: DHA

Seyhan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yatalak annesini yastıkla boğarak öldürdü, 'Huzura erdirdim' dedi - Son Dakika

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