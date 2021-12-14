Evde patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Adana'da tek katlı evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının evde bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

Mahalle sakinlerinden Rojhad Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi.