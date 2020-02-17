Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü - Son Dakika
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Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü

7 saat önce

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Adana'da evde yaktığı mangaldan yayılan gazdan etkilenen kişi öldü, System.String[]

Adana'da, evinde yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Rıdvan Karataş (51), akşam eve geldiğinde kardeşi Arif Karataş'ı (49) hareketsiz buldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Arif Karataş'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede Karataş'ın odada yaktığı mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karataş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Belediye evleri Mahallesi, Karataş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:24 Kaynak: AA
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