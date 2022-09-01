Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede cismin taş olduğunu belirledi.

Adana 'da evde yapılan tadilat sırasında ortaya çıkan yer altındaki odada bulunan ve insan kafatası sanılan cismin taş olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da tadilat sırasında bulunan ve kafatası sanılan cismin taş olduğu belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.