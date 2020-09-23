Adana'da bir evden 11 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Adana'da bir evden 11 kamyon çöp çıktı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı bir kadına ait evinde yaptığı temizlik çalışmasında 11 kamyon çöp çıkarıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine belediye ekiplerinin yaşlı bir kadına ait evinde yaptığı temizlik çalışmasında 11 kamyon çöp çıkarıldı. Yüreğir Yüreğir Yamaçlı Mahallesi 586 Sokak'ta yaşayan Azize Başdinkçi'ye ait evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Yüreğir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin temizlenmesi için hemen harekete geçti. Bölgeye giden Yüreğir Belediyesi ekipleri, ev sahibiyle irtibata geçerek, evin temizlenmesi için çalışmalara başladı. Yüreğir Belediyesi'ne bağlı zabıta ve temizlik ekipleri evden yaklaşık 11 kamyon çöp çıkardı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde evin bahçe ve ikinci kat balkonuna istiflenmiş çöpler, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Çöplerin tamamen çıkarılmasının ardından ev, Yüreğir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs riskine karşı da ilaçlanarak dezenfekte edildi. Evin temizlenmesiyle rahat bir nefes alan mahalle sakinleri, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.



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