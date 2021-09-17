Adana'da evden 9 kamyonet dolusu çöp çıkarıldı - Son Dakika

ADANA'da merkez Seyhan ilçesinde bir evden 9 kamyonet dolusu çöp çıktı.

İstiklal Mahallesi'nde bir evden uzun süre ağır kokular geldiği yönündeki şikayetler üzerine ? Seyhan Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde belirtilen adrese gitti. Çöp yığınına dönen evde psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kadın ile 5 çocuğunun yaşadığı belirlendi. Çevreden topladığı çöpleri evine getiren ve çocuklarının isteğine rağmen bundan vazgeçmeyen ev sahibi kadın ile yapılan görüşme sonucunda ekipler, çöpleri saatler süren çalışmayla temizledi. 9 kamyonet dolusu çöp çıkan ev dezenfekte edildi.