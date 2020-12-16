Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

16.12.2020 03:49
Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı, System.String[]

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler, film gibi kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler, film gibi kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza mahallesinde bir eve ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüphelilerin motosikletle kaçtığını tespit etti.

Şüphelilerin kaçabileceği 19 Mayıs ve Bahçelievler mahalleleri ile ana caddelerde önlem alan ekipler, iki şüpheliyi görünce "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen İbrahim Tatlıses Caddesi'ne doğru kaçan iki şüpheliden biri Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarında kovalamaca sonucu yakalandı.

Hafif ticari aracı çalarak izini kaybettirmeye çalıştı

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan diğer şüpheliyi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişinin, kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki hafif ticari aracı çaldığını tespit etti.

Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, şüpheli aracın Koza Mahallesi 1656 sokakta görüldüğünün ve içerisinde 3 kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine sokak çevresinde ve bağlantılı yollarda önlem aldı.

Ekiplerin durdurmak istediği şüpheliler, araçla ara sokaklar girerek kaçışlarını sürdürdü.

Hafif ticari araçla ilerleyen şüpheliler, polisin takibi bırakmaması üzerine, aracı Huzur Caddesi'nde bırakarak DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprüden kaçmak istedikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis, Adana, Film, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Mehmet Ali Erbil'in her ayın bir günü hastanede kaldığı ortaya çıktı Batı ülkeleri neden Çin aşısını tercih etmedi? Bilim Kurulu Üyesi ve Sinovac Koordinatörü Prof. Dr. Ünal yanıtladı Sosyal medyada gündem olan forma değiştirme olayı sonrası Eskişehirspor, açıklama yaptı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış
Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu? Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması: Böyle hukuk olur mu?         
00:35
Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, Çin aşısının yan etkilerini paylaşan Prof. Dr. Taner Demirer, "Aşınızı yaptırın" tavsiyesinde bulundu         
00:05
Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı         
22:57
Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?         
22:28
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum         
15:01
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 03:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei