Adana'da evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

Adana'da evi yanan aile yardım bekliyor

20.10.2020 15:51
Adana'da evi yanan aile yardım bekliyor, System.String[]

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.

Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65060 Sokak'taki evinde çocukları Furkan ve Berke ile birlikte oturan Alev Atıcı, yatak odasında elektrik kontağından yangın çıktığını farketti.

Atıcı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, evin kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle annesi Semra Atıcı'nın yanına taşınan Alev Atıcı, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

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