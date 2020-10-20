Adana'da evi yanan aile yardım bekliyor - Son Dakika

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor.
Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 65060 Sokak'taki evinde çocukları Furkan ve Berke ile birlikte oturan Alev Atıcı, yatak odasında elektrik kontağından yangın çıktığını farketti.
Atıcı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında, evin kullanılamaz duruma gelmesi nedeniyle annesi Semra Atıcı'nın yanına taşınan Alev Atıcı, hayırseverlerden yardım bekliyor.
- Kaynak: AA
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