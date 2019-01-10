Son Dakika Haberleri: Adana'da Evi Yanan Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Adana'da Evi Yanan Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

33 dakika önce

Adana'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan evi küle çevirdi.

Adana'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan evi küle çevirdi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta bir 3 katlı binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Bilinmeyen bir nedenle devrilen mum, yangına neden oldu. Evi saran dumana uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da uyandırıp, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Ölmen, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

İtfaiye, Hatice Çarpar, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi 4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu

E-Founder Dijital Girişimcilik Zirvesi İçin Son Kayıt Tarihi 13 Ocak! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Ankara'nın Hayrına Olacak İşe Hayır Demez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 04:26:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Evi Yanan Kadın Gözyaşlarına Boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]