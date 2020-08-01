Adana'da evi yanan yaşlı kadına yardım eli - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen 85 yaşındaki Bedriye Zeren'e destek sözü verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda dün çıkan yangın sonucu Bedriye Zeren'in yaşadığı ev, içindeki eşyalarla kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından çocuklarının evine sığınan yaşlı kadına, Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Kocaispir evin tadilat edilmesi sözünü verdi.

Kocaispir yaptığı açıklamada, "Yanan evi inceledik. İnşallah evin tadilatını ve tamiratını yapacağız. Bu hafta başlıyoruz. Eskisinden daha güzel şekilde teyzemize teslim edeceğiz." dedi.

Zeren de kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı Kosaispir'e teşekkür etti.