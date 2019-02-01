Son Dakika Haberleri: Adana'da Evin Bahçesine Atılan Ses Bombası Korkuttu

Adana'da Evin Bahçesine Atılan Ses Bombası Korkuttu

22 dakika önce

Adana'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı.

Adana'da kimliği belirsiz ve yüzü maskeli 2 kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası, çevrede büyük panik yarattı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında sokağı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin koşarak kaçtığı görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin yaptığı incelemede patlamanın, müstakil tek katlı evin bahçesine atılan ses bombasından kaynakladığı tespit edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda, Muzaffer Şendul'a ait evin camları kırıldı.

Patlama sesinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen Şendul, kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:02 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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