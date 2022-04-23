Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Duran Ünlü'nün (36) kullandığı 53 EA 896 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda yaklaşık 3 metre yükseklikten tek katlı evin bahçesine devrildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Ünlü, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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