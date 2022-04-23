Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.04.2022 21:14
Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Duran Ünlü'nün (36) kullandığı 53 EA 896 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda yaklaşık 3 metre yükseklikten tek katlı evin bahçesine devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Ünlü, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Otomobil, Tragger, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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