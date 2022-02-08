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Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi - Son Dakika

Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi

08.02.2022 10:00
Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi

Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.

Adana'da bir evin bahçesine giren pitbull cinsi 2 köpek, barınağa götürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde sokakta başıboş gezen 2 pitbull, Yunus Emre Seçen'e ait müstakil evin bahçesine girdi.

Evinden dışarı çıkamayan Seçen, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediye ekipleri sevk edildi.

Yasaklı ırk olan 2 köpek, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

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Adana Yüregir, Yunus Emre, Köpek, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da evin bahçesine giren 2 pitbull barınağa teslim edildi - Son Dakika
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